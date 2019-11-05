Теперь и Арно. Производитель предметов роскоши отобрал у Билла Гейтса "серебро" рейтинга мировых богачей

Производитель предметов роскоши, президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на вторую строчку рейтинга Forbes, обновляющегося в реальном времени. Его состояние составило 107 миллиардов долларов.

Глава французской транснациональной компании, производителя товаров под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moёt & Chandon, Hennessy и пр., в последнее время зарабатывает в разы больше производителя компьютеров. Состояние 70-летнего Арно выросло на 0,68 процента — 726 миллионов долларов, в то время как состояние Гейтса выросло на 46 миллионов долларов.

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов. На третью строчку опустился основатель Microsoft Билл Гейтс (106,9 миллиарда долларов).

В пятерке богатейших людей мира оказались Уоррен Баффет (87,3 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (72 миллиона долларов), потерявший 200 миллионов долларов.



