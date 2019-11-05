Покупая электромобиль, житель Германии «зарабатывает» 5-6 тыс. евро

Германия резко увеличивает финансовые стимулы для тех, кто покупает электромобили, причем это касается, в основном, менее дорогих моделей. В отличие от многих других стран, правительство Федеративной Республики предварительно согласовало эти меры с немецкими автопроизводителями.

Первоначально предполагалось, что эти стимулы, наоборот, будут поэтапно уменьшаться по мере того, как цены на электромобили станут приближаться к ценам на традиционные автомобили. Но после переговоров с собственным автопромом правительство ФРГ решило продлить их до 2025 года и усилить, пишет 5 ноября Electrek.

Изначально стимулирующие выплаты ограничивались суммой в 4000 евро в момент покупки, при этом на них могли претендовать только покупатели электромобилей дешевле 60 000 евро. Такая «дискриминация» вызвала резкое возражение со стороны Tesla, поскольку обе «старшие» модели американской компании стоят существенно больше этой суммы.

Теперь выплаты для покупателей дорогих машин также не предусмотрены, но резко выросли финансовые льготы для тех, кто приобретает электромобили дешевле 40 000 евро. Вместо первоначальных 4000 евро их владельцы получат скидку в 6000 евро, а покупатели электрокаров в диапазоне от 40 то 60 тысяч — 5000 евро.





Увеличиваются выплаты и покупателям гибридов. Для машин в диапазоне 40 000 евро и меньше стимулы увеличены в полтора раза – до 4500 евро с первоначальных 3000.

Все эти финансовые меры носят явно протекционистский характер, поскольку в категорию «льготников» попадает много электромобилей и гибридов, которые выпускаются или будут в ближайшее время выпускаться в Германии. Так, новый Volkswagen ID.3 с учетом правительственных финансовых стимулов будет стоить от 24 000 евро, что вплотную приближается к цене бензиновых «одноклассников».