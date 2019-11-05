Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»

Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином. По конструкции такой комбинированный привод напоминает ушедший в небытие ё-мобиль, с той разницей, что у Nissan, которой принадлежит бренд Infinity, опыта выпуска электромобилей не занимать.

Такая комбинированная бензиново-электрическая система призвана предложить лучшее из обоих миров, пишет Cnet. Преимущества системы внутреннего сгорания – быстрая заправка топливом, больший пробег, меньшая зависимость от погодных условий; плюсы электричества – мгновенная доступность всего крутящего момента, почти бесшумная работа и наименьшие по сравнению с традиционными автомобилями выбросами.

Система, придуманная для люксового японского бренда, состоит из небольшого двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает в постоянном режиме в качестве генератора, заряжая 3,5-5,1-киловаттные батареи и напрямую питая электромоторы. С колесами соединены только электромоторы, ДВС работает на постоянных оборотах в максимально экономичном режиме только на генерацию электричества. У автомобиля даже нет розетки для зарядки аккумуляторов от внешних источников.

Бензиново-электрическая трансмиссия будет предлагаться в качестве опции для автомобилей на новой платформе, разрабатываемой специально для бренда Infinity. Также на этой платформе будут выпускаться и чисто электрические варианты.

Эта система практически копирует устройство российского ё-мобиля, правда, в отечественной машине вместо аккумулятора предполагалось ставить суперконденсатор. Проект «ё-мобиль», который предполагалось выпускать в Санкт-Петербурге, был официально закрыт в 2014 году, а все технологические наработки и несколько опытных образцов были проданы государственному институту НАМИ за 1 евро.



