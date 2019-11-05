«Зенит» опять проиграл «Лейпцигу». Теперь в Петербурге

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» во вторник, 5 ноября, в Петербурге. Команда из Петербурга проиграла со счётом 0:2.

Голы забили Диего Демме (45 минута) и Марсель Забитцер (63).

После этой победы «Лейпциг» укрепил лидерство в группе G с 9 очками. «Зенит» с 4 очками пока сохранил второе место, но впереди матч двух других участников группы – «Лиона» (4 очка) и «Бенфики» (3 очка). Начало в 23.00.



