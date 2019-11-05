Новозеландка, потерявшаяся в море у Греции, дождалась спасателей благодаря леденцам

Новозеландка, потерявшаяся в Средиземном море у греческого острова Фолегандрос, дождалась спасателей благодаря горстке леденцов.

Как сообщает The Sun, 47-летняя Кушила Стейн провела два дня в лодке в открытом море, после того как отправилась на ней с собственной яхты за покупками. Муж остался ждать её на борту яхты в море у острова Фолегандрос. К утру женщина не вернулась, и он забил тревогу

Греческая береговая охрана и полиция начали поисково-спасательную операцию, и через два дня обнаружили Кушилу в 80 километрах к северу от Крита. Новозеландку доставили в больницу города Ираклион, где она проходит курс лечения от обезвоживания.

Стейн рассказала о том, что при возвращении на яхту уронила в море одно из весел, и лодка стала неуправляемой. Чтобы выжить, туристка надела на голову красный пакет и использовала зеркало, надеясь привлечь внимание проходящих мимо судов. С собой у нее оказались леденцы, которые помогли пережить 40 часов ожидания помощи.



