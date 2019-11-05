Госбюро расследований Украины возбудило дело из-за пропажи материалов по Евромайдану

Госсударственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за утери следователями Генеральной прокуратуры материалов одного из дел "евромайдана", сообщил 5 ноября его директор Роман Труба.

"Вчера мы получили обращение в отношение следователей Управления спецрасследований генеральной прокуратуры, которые допустили потерю материалов уголовных дел. Мы получили два тома материалов одного из уголовных дел. Нами внесены сведения в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.) и сегодня начато соответствующее расследование", – приводит слова Трубы агентство УНИАН.

Уголовное дело начато по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. При этом директор бюро заявил, что ему неизвестно, об исчезновении каких именно материалов уголовных дел идет речь – об убийствах участников Майдана или правоохранителей.



