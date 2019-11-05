Иран заявил, что завтра начнет обогащать уран

Иранская сторона с завтрашнего дня начнет обогащение урана до 5%, на объекте в Фордо, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. Его цитирует агентство ISNA.

"Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%", -сказал он.

По словам Салехи, до заключения ядерной сделки "Иран обогащал уран до 20%". "Сегодня у нас достаточно запасов урана, обогащенного до 20%", – добавил он.

Чиновник отметил, что наполнение газом центрифуг на объекте "произойдет в среду в присутствии представителей Международного агентства по атомной энергии".





Также он сообщил, что, помимо урана, на предприятии будут обогащать стабильные изотопы.

Ранее во вторник президент исламской республики Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, введя санкции против Ирана. Пострадали и страны, ведущие бизнес с Тегераном. В результате Тегеран тоже объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Исламская республика объяснила свои действия ответом на действия Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) найти выход из сложившейся ситуации.