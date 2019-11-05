Википедия не боится конкуренции с БРЭ в Сети. Но боится, что её могут отключить от рунета

Википедия не боится конкуренции с Большой Российской энциклопедией в Сети, но боится, что её могут отключить от рунета. Такое мнение "Газете.ру" высказал Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский. Он подчеркнул, что сегодняшнее предложение по этому поводу от Владимира Путина, прозвучавшее на Совете по русскому языку, вызвало у него недоумение.

«Не очень понятно, что значит – заменить «Википедию»?. Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел ввиду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский.

Он отметил, что объем статьей в «Википедии» на русском языке многократно превышает количество статей в БРЭ. «Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В Википедии на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз», —сказал Козловский.

Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку в Кремле предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. «Вот это будет во всяком случае достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — сказал глава государства.

«Википедия» является общедоступной интернет-энциклопедией, представленной на многих языках. Сайт запущен в 2001 году, его владельцем является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation. Но её качество нередко подвергалась сомнению, причем, зачастую справедливому.



