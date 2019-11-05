Меркель: Падение Берлинской стены - момент счастья. Иначе на пенсии я бы уехала из ГДР в США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась своими мыслями насчет одного из важнейших исторических событий конце 20 века – падения Берлинской стены. Она считает, что объединение ГДР и ФРГ в одно государство в начале ноября 1989 год стало "моментом счастья" в истории Германии.

"Для меня 9 ноября 1989 года был и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе – и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос", – рассказала Меркель в интервью еженедельнику Spiegel. Канцлер сама 35 лет жизни провела в ГДР, была политиком коммунистического толка и не отрицает, что переход на западные ценности оказался непростым.

"Нам пришлось переосмыслить, и некоторые навыки, которыми мы обладали в ГДР, уже не были так важны в объединенной Германии. Многие люди были не готовы к новой жизни. Теперь, спустя 30 лет,они, кажется, снова думают об этом", – сказала глава ФРГ.

Тем не менее, она подчеркнула, что лично сама всё равно перебралась из страны соцлагеря на Запад, пусть даже и на пенсии. "В конце концов, я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины выходили на пенсию в возрасте 60 лет, поэтому я бы взяла свой паспорт пять лет назад и поехал в Америку. Пенсионерам действительно была предоставлена ??свобода передвижения в ГДР, которой ты больше не нужна как социалистический работник", – отметила Меркель.

Берлинская стена, разделяющая Восточный и Западный сектора города рухнула 9 ноября 1989 года с разрешения президента СССР Михаила Горбачева. Он же обязался вывести многотысячную Группу Совестких войск в Германии на территорию Советского Союза.



