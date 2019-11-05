Погода сбила расписание вечерних электричек. Опаздывают поезда на Московский, Ладожский и Балтийский вокзалы и обратно

Кроме задержанных электричек из Тосно в Петербург локальный коллапс произошёл на направлениях в Гатчину, Волховстрой и Строганово. Поезда стоят из-за погоды.

О массовых задержках вечером 5 ноября сообщает ОЖД. Причины задержек в ветре, снеге и обрыве проводов. «В связи с этим в настоящее время с задержками следуют поезда на участках: Саблино – Колпино, Верево – Гатчина, Санкт-Петербург – Строганово, Санкт-Петербург – Волховстрой», – добавили в компании.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» электричка в Строганово опаздывает примерно на полтора часа, не уехал дальше Верево и следующий за ней поезд в Лугу. Минимум четыре электрички едут с опозданием около часа в сторону Волховстроя.

Как сообщалось ранее, минимум три поезда опоздали в Петербург из Тосно.



