Двух участников Pussy Riot задержали на московском концерте Scorpions

Участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину задержали на концерте рок-группы Scorpions в Москве 5 ноября. Об этом Верзилов написал в своем Twitter.

Верзилов утверждает, что на «ВТБ-Арене» вопросы к ним возникли у сотрудников Центра «Э». При этом он подчеркнул, что на концерт они с Никульшиной прибыли по личному приглашению фронтмена группы, которое он сделал на обеде в честь падения Берлинской стены.

В комментарии «Медиазоне» Петр Верзилов добавил, что полицейские отказались представляться и объяснять свои действия.



