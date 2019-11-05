В Майкопе нашли тело школьницы, пропавшей в конце мая. Девочку могли убить из-за телефона

Завершились поиски школьницы, которая несколько месяцев назад пропала в Адыгее. Девушку нашли мертвой. Предположительно, ее убили из-за мобильного телефона, подозреваемый задержан.

Об обнаружении тела РИА Новости сообщили в республиканском Следственном комитете 5 ноября. «Да, найдено. Сегодня», – рассказали агентству в ведомстве.

16-летняя ученица лицея №34 в Майкопе пропала по дороге домой в конце мая. Девушку безуспешно искали правоохранительные органы и волонтеры. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

По подозрению в преступлении задержан 47-летний местный житель. В СК сообщили, что мужчина дал признательные показания. По данным местных СМИ, он же указал на место захоронения девушки на территории города.

В объединенной пресс-службе судов Адыгеи добавили, что меру пресечения подозреваемому начнут избирать в среду в Майкопском городском суде.



