Работы на коммуникациях и фасадах ограничат движение в Петербурге в ближайшие дни

Несколько новых ограничений движения вводятся в городе с 6 ноября. В том числе перекроют участки улицы Академика Павлова и Костромского проспекта и ограничат Пискаревский проспект, Уральскую улицу и улицу Рылеева, сообщает 5 ноября пресс-служба КРТИ Петербурга.

С 6 ноября по 3 декабря будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Короленко и Баскова переулка. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать там водопровод.

А с 8 ноября по 2 декабря для аналогичных работ перекроют движение по Костромскому проспекту от Мезенской улицы до Скобелевского проспекта, без перекрёстков. С 3 по 12 декабря будет закрыт участок от Забайкальской улицы до Скобелевского проспекта. Объезд предполагается по Мезенской улице, Удельному, Скобелевскому и Ярославскому проспектам, Осиповской улице и Костромскому проспекту.

С 8 ноября по 15 декабря будет перекрыто движение по улице Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы. ООО «ПетербургГаз» продолжает строить там газопровод.





А с 8 по 14 ноября в связи с работами по прокладке газопровода будет ограничено движение транспорта по Пискаревскому проспекту у дома 149.

ООО «Максидом» для размещения пешеходной галереи для ремонта фасада здания ограничит проезд по Уральской улице от набережной реки Смоленки до улицы Одоевского. Ограничения будут действовать с 8 по 30 ноября.

Также с 8 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года ограничивается движение по улице Рылеева от улицы Восстания до улицы Радищева. ООО «Краски города» разместит там строительные леса.