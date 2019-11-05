Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией в электронном виде предложил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября.

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — цитирует главу государства РИА Новости.

В приложении к закону о федеральном бюджете на 2020–2023 годы ранее нашлись упоминания о создании российского аналога «Википедии» – цифровой версии Большой российской энциклопедии. Ранее авторы хотели выйти на самоокупаемость проекта за счет платной подписки.

В 2020 году на реализацию проекта хотят направить 685 млн рублей, в 2021 году — 830 млн рублей, а в 2022 году — 169 млн рублей.

В августе этого года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией», так как она является недостоверным источником информации. «Можете двойку получить», — говорил замминистра.



