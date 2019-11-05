США внесли в санкционный список пять высокопоставленных чиновников Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против пятерых чиновников Венесуэлы, включая генерального секретаря Совета национальной обороны и командующего Стратегического оперативного командования ВС страны. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против пяти действующих должностных лиц правительства Венесуэлы в соответствии с законом 13884, блокирующим собственность и интересы правительства Венесуэлы и тех, кто действует от его имени», – говорится в сообщении.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон подозревает этих чиновников в нарушении прав человека, а также в разгоне мирных демонстрантов.

В список вошли Ремиджио Кебайос Икасо, адмирал флота и командующий Стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы, майор Национальной гвардии Нестор Нептали Бланко Хуртадо, генсек Национального совета по обороне Хосе Аделино Орнелас Ферейра, депутат Национальной конституционной ассамблеи Педро Мигель Каррено Эскобар и офицер разведки Карлос Альтерто Кальдерон Киринос.



