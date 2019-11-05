Фура со свиньями из Калуги опрокинулась на маршрутку в Липецкой области. Есть жертвы и среди людей, и среди животных

Большегруз, перевозивший свиней, опрокинулся в Елецком районе Липецкой области днем 5 ноября. Под удар попал пассажирский микроавтобус.

Авария произошла на пересечении трассы М-4 «Дон» и дороги «Елец – Липецк». Как сообщают в группе «ДТП Елец», КАМАЗ со свиньями опрокинулся набок и столкнулся с микроавтобусом Ford – междугородней маршруткой. Со слов очевидцев, причиной ДТП стал сильный боковой ветер.

Как уточняет портал «Липецкмедиа» со ссылкой на областное УМВД, в результате аварии погибла 79-летняя пассажирка маршрутки и часть «живого груза» из опрокинувшегося прицепа. По данным местных СМИ, часть животных пришлось ловить по полям, несколько свиней получили травмы.



