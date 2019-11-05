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Общество
05.11.2019 19:23
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"Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?" Путин раскритиковал деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру

Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку подверг жесткой критике ныне существующую "двухступенчатую" систему получения высшего образования в стране и призвал подумать о её целесообразности. А министру науки и высшего образования досталось от президента за недоступность бюджетной магистратуры.

Слова президента приводят федеральные СМИ. Сначала он усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке преподавателей русского и литературы. "Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?" — приводит слова президента РИА Новости.

Он отметил, что, возможно, стоит возродить прежнюю систему: готовить преподавателей пять лет и давать им полноценное образование, чтобы по окончании обучения молодой специалист мог пойти преподавать в школу.

При этом российский лидер заявил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, однако существование бакалавриата и магистратуры подходит для нескольких специальностей, в частности технических или связанных с кибернетикой.


Затем уже досталось министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре. Их озвучила профессор Воронежского госуниверситета Людмила Кольцова. Она посетовала, что в ее вузе предоставляется всего шесть бюджетных мест для магистратуры по направлению филологии, при этом министерством установлено требование, по которому группа для обучения по магистерской программе по направлению филологии должна составлять не менее 12 человек. Из-за этого ограничения вуз не может готовить филологов-магистров.

Путин попросил Котюкова прокомментировать эту ситуацию, сообщает ТАСС. Министр объяснил такое положение конкурсным распределением бюджетных мест, остальные места предлагается распределять на коммерческой основе, в том числе с привлечением потенциальных работодателей. "Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять или поселок? Понимаю, если это крупный муниципалитет с миллионным населением – такие у нас тоже есть, есть маленькие муниципалитеты и миллионные города, тоже муниципалитеты, чушь, конечно, но такое, к сожалению, у нас есть. Но все равно, какие тут работодатели?" – выразил недоумение президент.

Путин спросил министра, "как вузу сформировать группу (в магистратуре), когда министерство дает всего шесть бюджетных мест, предполагая, что еще шесть человек придут за свой счет учиться, это же не какая-то модная специальность, приносящая высокий доход". "Здесь мы основываемся на статистических данных, которые есть за прошлые три года", – попытался объяснить министр. "Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни. Нужны, значит, какие-то коррективы в ваши правила", – ответил ему президент.

Путин указал, что нынешняя система распределения бюджетных мест в магистратуре может привести к недобору по этому направлению, "в магистратуре никто не будет учиться, и потом будет ноль в этой статистике". "В Воронеже никто не устроится по специальности "русский язык", потому что там нету их (таких специалистов) и не будет – по таким правилам. Потому что у вас одно правило противоречит другому. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит", – потребовал президент.

Котюков ответил, что ведомство планирует вносить изменения в упомянутую методику распределения бюджетных мест в магистратуре.

"Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили, потому что это смешно", – резюмировал глава государства.

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