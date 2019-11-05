«Электричества не хватает». Под Саблино в сторону Петербурга выстраиваются электрички

Скоростная «Ласточка» и еще две электрички за ней встали, проехав станцию Тосно на пути к Петербургу. Пассажиры жалуются на мигающий свет и говорят, что в проводах маловато тока.

О том, что, сев в «Ласточку» на станции Тосно в 17.42, пассажирам не удалось уехать дальше Саблино, в соцсетях вечером 5 ноября сообщают очевидцы. По их словам, обслуживающие поезд сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании объясняют задержку нехваткой электричества – якобы где-то на линии замерзли провода.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Расписание», на тех же путях вслед за «Ласточкой» встали электрички из Любани и Торфяного.

В пресс-службе ОЖД добавили, что поезда задерживаются примерно на час. Причины задержки в компании пока не называют.



