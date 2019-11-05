Смольный рассказал о бесплатном проезде для болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2020 года

Комитет по транспорту опубликовал проект постановления о бесплатном проезде в Петербурге во время ЧЕ-2020 по футболу. К услугам болельщиков все станции метро, два трамвая и шаттлы.

Проект правительственного постановления «О Порядке предоставления права на бесплатный проезд в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге» опубликован на сайте Смольного 5 ноября. Согласно ему, к маршрутам спортивных соревнований причислены маршруты автобусов-шаттлов, действующие в период проведения чемпионата Европы, автобусные маршруты № 39Э, трамвайные маршруты № 19 и 48, все линии метрополитена и все маршруты пригородных электропоездов. Волонтерам и лицам, включенным в списки UEFA, можно кататься по всем маршрутам комтранса по регулируемому тарифу.

Зрителям право бесплатного проезда предоставляется с 0 часов дня проведения матча до 23 часов 59 минут следующего дня без ограничений по количеству поездок. Для этого им одновременно нужны следующие документы: персонифицированная карта зрителя, транспортная карта болельщика и билет на матч. Волонтеры и члены списка UEFA могут также пользоваться этим правом с 10 мая по 13 июля; им нужны карта аккредитации и проездной билет аккредитованного лица. При этом при проезде в электричках зрители и волонтеры оформляют разовый проездной билет при предъявлении этих документов.

В 2020 году чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом-участником от России стал Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира: 3 игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).



