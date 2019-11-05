КГИОП ответил блогеру Варламову за Петропавловку
Комитет по охране памятников Петербурга прокомментировал критику блогера и урбаниста Ильи Варламова относительно качества реставрации Петропавловской крепости, в частности штукатурки стен «под кирпич». Таким образом стены памятника отделывали еще в середине XVIII века, сообщается 5 ноября на сайте КГИОП.
В комитете отметили, что наружная часть крепостной стены (эскарп) имеет уклон, в связи с чем из-за постоянного воздействия осадков подвергалась многочисленным ремонтам. Внутренние (валганговые) и внешние (эскарповые) стены начали штукатурить «под кирпич» уже с середины восемнадцатого века. В cоветское время стены гладко штукатурили и окрашивали.
В ходе исследований в 90-е годы специалисты «Ленпроектреставрации» нашли фрагмент ранней штукатурки с разделкой «под кирпич». На основании находки был разработан проект реставрации, который получил согласование управления Росохранкультуры по СЗФО. «Окошки» в слоях штукатурки на стенах крепости представляют собой музеефицированные участки исторической штукатурки.
Напомним, 2 ноября урбанист Илья Варламов разразился жесткой критикой качества реставрации Петропавловской крепости. Блогера возмутило, что в ряде мест штукатурка отошла от стены, а слой росписи «под кирпич» висит лоскутками.
Основной объем реставрации крепости, напомнили в КГИОП, проводился в 2005 – 2007 годах, тогда как гарантийный срок реставрации штукатурного слоя составляет всего 5 лет.
Справка:
Петропавловская крепость была заложена императором Петром I (16) 27 мая 1703 года, этот день считается днем основания Санкт-Петербурга. Сегодня крепость - памятник федерального значения. Сохранившиеся бастионы основной ограды возвели в первой XVIII века. Меншиков бастион построили в 1706 - 1707 годах, Зотов — в 1707 - 1709, Государев — в 1716 - 1723 годах. Петропавловский собор по проекту архитектора Доменико Трезини возвели в 1712-1732 годах. Дошедшая до наших дней традиция пушечного выстрела в полдень появилась в 1730-х годах.