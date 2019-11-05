КГИОП ответил блогеру Варламову за Петропавловку

Комитет по охране памятников Петербурга прокомментировал критику блогера и урбаниста Ильи Варламова относительно качества реставрации Петропавловской крепости, в частности штукатурки стен «под кирпич». Таким образом стены памятника отделывали еще в середине XVIII века, сообщается 5 ноября на сайте КГИОП.

В комитете отметили, что наружная часть крепостной стены (эскарп) имеет уклон, в связи с чем из-за постоянного воздействия осадков подвергалась многочисленным ремонтам. Внутренние (валганговые) и внешние (эскарповые) стены начали штукатурить «под кирпич» уже с середины восемнадцатого века. В cоветское время стены гладко штукатурили и окрашивали.





В ходе исследований в 90-е годы специалисты «Ленпроектреставрации» нашли фрагмент ранней штукатурки с разделкой «под кирпич». На основании находки был разработан проект реставрации, который получил согласование управления Росохранкультуры по СЗФО. «Окошки» в слоях штукатурки на стенах крепости представляют собой музеефицированные участки исторической штукатурки.

Напомним, 2 ноября урбанист Илья Варламов разразился жесткой критикой качества реставрации Петропавловской крепости. Блогера возмутило, что в ряде мест штукатурка отошла от стены, а слой росписи «под кирпич» висит лоскутками.

Основной объем реставрации крепости, напомнили в КГИОП, проводился в 2005 – 2007 годах, тогда как гарантийный срок реставрации штукатурного слоя составляет всего 5 лет.