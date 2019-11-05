За два «липовых» угона находчивого жулика наказали условно. Страховок он так и не получил

В Петербурге вынесли приговор члену группы мошенников, которые пытались развести на деньги страховые компании. Он получил условный срок и не условный штраф.

Как сообщает 5 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, по версии следствия, подсудимый Евгений привлек в преступную группу ранее осужденную гражданку, которая в апреле 2018 года купила новый автомобиль BMW стоимостью более 3,5 миллиона рублей и приобрела на него полис каско, указав ущерб по риску угона. Затем женщина передала машину Евгению, тот вывез ее за границу, и подельница заявила в полицию, что ее автомобиль похитили.

Женщина обратилась в страховую компанию, чтобы получить возмещение – более 3,5 миллиона рублей. Однако страховщих инициировал проверку заявленных сведений, и афера не удалась: деньги гражданке не выдали.

Помимо этого, в марте 2018 года подсудимый, вступив в сговор с неизвестным, попытался провернуть то же самое со своим BMW X5. На машину был оформлен полис каско на сумму более 3,3 миллиона рублей. Неизвестный подельник должен был переправить «БМВ» за границу, после чего Евгений планировал заявить об угоне и обратиться в страховую за возмещением. Но и в этот раз страховая инициировала проверку, и денег подсудимый не получил.





В отношении Евгения были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Свою вину подсудимый признал полностью.

Петроградский районный суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Решение суда вынесено 30 октября, приговор в законную силу не вступил.

Его подельнице вынесли приговор 14 августа. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу.

Дела остальных членов преступной группы еще расследуются.