«Наама не станет козырем»: родственники осуждённой в России израильтянки отозвали прошение о отмене экстрадиции в Штаты Алексея Буркова

Родственники осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар отозвали прошение о приостановке экстрадиции в США петербуржца Алексея Буркова. Ранее процесс по просьбе её матери заморозил Верховный суд Израиля.

«После тщательного изучения ситуации я решила отменить своё решение об апелляции. Наама не станет козырем для российского хакера и его народа», – 5 ноября приводит слова матери израильтянки портал Ynetnews.com.

Женщина добавила, что надеется на то, что её решение «не повлияет» на ситуацию, а стороны смогут договориться о немедленном освобождении Иссахар. Израильтянку приговорили к 7,5 года колонии в октябре 2019 года после того, как в её багаже в московском Шереметьево обнаружили наркотики. Алексея Буркова задержали в Израиле по запросу Интерпола в 2015 году. Его подозревают в киберпреступлениях. Израильские СМИ писали о том, что Иссахар арестовали намеренно, чтобы затем обменять на Буркова. Во вторник, 5 ноября, на вопрос о том, планируется ли это в действительности, отказался отвечать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Я не даю никакую информацию на этот счёт», – передает его слова «РИА Новости».



