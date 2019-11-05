Apple зажигает экраны: заработает ли «яблочная» корпорация миллиарды на томных вечерах россиян

Дженнифер Энистон против Ксении Собчак, Гоблин против обладателей «Оскара». Что российские онлайн-кинотеатры противопоставят новому видеосервису AppleTV+.

коллаж/madskip/pixabay.com/Apple TV

Отечественный рынок онлайн-кинотеатров оценивается экспертами в 10—15 млрд рублей. Больше половины контролируют лидеры – Okko и ivi. Но они только начинают производить собственный контент, когда дельцы из Купертино уже тратят на него миллиарды долларов и собираются захватить умы зрителей эксклюзивно снятыми проектами со звездами мировой величины.

В ноябре всем владельцам Macbook, iPad и iPhone более чем в 100 странах мира стал доступен домашний стриминговый сервис AppleTV+. Цена — 199 рублей в месяц с бесплатной пробной подпиской на неделю. Покупателям, приобретающим новый смартфон или компьютер Apple, дарят бесплатный год использования.

Директор корпорации по всемирным видеопроектам Джейми Эрлихт заявил, что AppleTV+ станет первым всемирным сервисом с полностью оригинальным контентом, который будет обновляться каждый месяц. И денег в его развитие «яблочники» не жалеют — газета The New York Times оценила бюджет в 6 млрд долларов.

На старте зрителям предлагают восемь проектов: четыре сериала с рейтингом 18+, включая «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон и «Смотри» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард, а также три детских шоу и документальный фильм. На подходе «Слуга» — психологический триллер М. Найта Шьямалана, «Откровенное признание» — остросюжетный сериал с обладательницей «Оскара» Октавией Спенсер и лауреатом «Эмми» Аароном Полом. Для большинства новых проектов уже доступны по три первые серии, и каждую неделю будет появляться по одной новой.





Конкуренты AppleTV+ на российском рынке такими бюджетами и именами в собственных проектах похвастаться не могут. По данным «ТМТ-Консалтинг» за 2018 год доходы онлайн-кинотеатров в России от рекламы выросли на 12,5%, до 3,6 млрд рублей (56 млн долларов), а от пользовательских платежей — на 75,6%, до 7,9 млрд (124 млн долларов). На рынке действует около сотни сервисов, однако значительная доля выручки приходится на первую пятерку крупнейших кинотеатров. Самую большую долю в денежном выражении по итогам 2018 года занимали ivi с долей 34% и Okko с 19%. За ними следом идут Megogo, Amediateka, Tvigle и Tvzavr.

Ivi просит за свою подписку 399 рублей в месяц. На конец 2018 года платящая аудитория сервиса составляла более 1,2 млн человек. В его каталогах фильмы от Sony Pictures и Universal Studios, контент зарубежных и российских телеканалов. Недавно онлайн-кинотеатр докупил у «Газпром-медиа» эксклюзивные права на трансляции Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу. И заключил контракт на продвижение с блогером BadComedian, который будет советовать фильмы из коллекции онлайн-кинотеатра. А в мае 2019 года, уже после анонса AppleTV+, сервис заявил о запуске подразделения ivi Originals, которое займется собственными полнометражными фильмами, большими и мини-сериалами. Бюджет — 1 млрд рублей (15 млн долларов). В качестве продюсеров анонсировались Юрий Сапронов (сериалы «Хождение по мукам», «Джуна», «Личное дело капитана Рюмина») и Александр Цекало (сериалы «Троцкий», «Гоголь», «Sпарта»).

Кинотеатр Okko, входящий в Rambler, сейчас предлагает 5000 фильмов и сериалов за 199 рублей в месяц и просит 790 за 11 подписок на 30000 единиц контента. И также запустил в этом году производство собственного. В октябре было объявлено о выпуске первых эксклюзивных сериалов. Среди них – второй сезон юмористического «Бар на грудь», фантастический «Digital доктор» и «Выжившие», а также сатирический Russian hackers life. Как писали «Ведомости» со ссылкой на сотрудников продюсерских компаний, бюджет проектов у Okko превышает 400 млн рублей.

Для сравнения – Megogo просит за подписку от 197 до 597 рублей в месяц и снимает свой второй полнометражный фильм «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак, Premier (раньше известный с приставкой ТНТ) просит 129 рублей в месяц за доступ к популярному «Домашнему аресту» и «Звоните Ди Каприо». Для него же снимает документальный контент Николай Картозия, который планирует привлечь к проекту журналистов Павла Лобкова, Романа Супера и Алексея Пивоварова.

Сервис Start также подготовил уже целую россыпь собственных проектов, вроде «Содержанок» от Константина Богомолова, и полнометражных лент, таких как премьера «Текста» по мотивам одноименного романа Глуховского. Он просит за доступ 299 рублей в месяц.

Стоимость подписки на «Амедиатеку», домашний сервис HBO в России («Игра престолов», «Чернобыль», «Мир Дикого Запада»), с премьерами день в день с США, составляет 599 рублей в месяц или 4999 рублей в год.

А «Ростелеком» развивает собственную цифровую платформу развлечений Wink, с эксклюзивным переводом фильмов от Гоблина.





Главный минус текущей версии AppleTV+ по сравнению с российскими конкурентами – отсутствие русского дубляжа, к которому привыкли зрители. Контент предоставляется лишь с субтитрами и явно пока рассчитан на англоговорящую аудиторию. По мнению экспертов, это станет ключевой причиной того, что он не получит широкого распространения в России. То же самое произошло с Netflix, главным конкурентом проекта от Apple, который также вышел в нашу страну без аудиоподготовки. «Все говорили, что он всех победит. Но этого не произошло, и все выдохнули», – рассказала «Фонтанке» аналитик Елена Крылова из «ТМТ Консалтинг».

«AppleTV+ может рассчитывать на 2-3% российского рынка. Во-первых, это покупатели устройств Apple, которые получат бесплатную годовую подписку на стриминговый видеосервис Apple и воспользуются такой возможностью из любопытства. Во-вторых, это обладатели гаджетов Apple, которые изучают английский язык. В-третьих, это англоязычная аудитория. И, наконец, это профессионалы, которые используют контент для работы, а не для развлечения», – считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Но с этим не согласен Марк Шерман, управляющий партнер агентства B&C Agency.

«Netflix развивается в России, несмотря на отсутствие перевода. Субтитры людей, которые готовы платить за месячную подписку около 800 рублей, не пугают. Apple TV может рассчитывать на хороший старт, поскольку обладает гигантской базой лояльных пользователей и производит оригинальный контент, которого нет на других платформах. Анонсируемая сейчас цена 199 рублей в месяц ниже, чем, например, подписка на «Амедиатеку» или отдельные пакеты в Okko. Понятно, что компания может дотировать стриминговый сервис, чтобы завоевать себе большую долю рынка. Мы считаем, что Apple может рассчитывать на 10-12% рынка, – отметил он.

По словам эксперта, стриминговые сервисы вступили в эпоху жесткой конкуренции за зрителя и многое будет зависеть от того, насколько часто у них будет появляться оригинальный сериальный контент, поскольку фильмы выходят у всех примерно в одно и то же время. А перевод дело времени и интереса к России со стороны создателей сервиса. И предпосылки к нему есть. Как считают аналитики «ТМТ Консалтинга», к 2023 году объем рынка онлайн-кинотеатров в РФ вырастет до 22,5 млрд рублей, при этом на доходы от платных сервисов будет приходиться 79% выручки.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»