Подарка не случилось. С-400 вернулись в Россию после учений в Сербии

Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 и зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» прибыли в пункт постоянной дислокации на территорию Российской Федерации из Республики Сербии, где новейшие комплексы ПВО впервые были задействованы в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне «Славянский щит-2019». Об этом 5 ноября сообщает Минобороны России.

Доставка осуществлена самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

"По прибытии подразделения ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» совершили марш в пункты постоянной дислокации и после проведения технического обслуживания техники приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в установленных зонах ответственности", – добавляют военные.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич в ходе учений лично осмотрел комплексы. И заявил о том, что Сербия намерена купить "Панцири". Что касается систем ПВО С-400, Вучич заявил о том, что его страна пока не может себе позволить такую покупку. Но при этом отметил, что если бы у Сербии было подобное оружие, никто бы не осмелился на неё напасть, как это произошло в 1999 году, когда коалиция НАТО бомбила Белград. "Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400", – добавил тогда Вучич.



