"США готовы подключиться и сделать работу быстро". Трамп отреагировал на расстрел семей мормонов в Мексике наркокартелем

Президент США Дональд Трамп не остался в стороне от громкого убийства в Мексике 12 мормонов. Лидер Североамериканских штатов предложил южным соседям помощь в борьбе с "крупными и могущественными" наркокартелями. Как всегда, в соцсетях.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these.....

