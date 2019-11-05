"США готовы подключиться и сделать работу быстро". Трамп отреагировал на расстрел семей мормонов в Мексике наркокартелем

Президент США Дональд Трамп не остался в стороне от громкого убийства в Мексике 12 мормонов. Лидер Североамериканских штатов предложил южным соседям помощь в борьбе с "крупными и могущественными" наркокартелями. Как всегда, в соцсетях.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. November 2019

"Чудесная семья и их друзья из Юты оказались между двумя жестокими наркокартелями, представители которых стреляли друг в друга, в результате чего много замечательных американцев погибло, в том числе несколько детей, еще несколько человек пропали. Если Мексика будет нуждаться или попросит помощи в том, чтобы избавиться от этих монстров, США готовы и могут подключиться и сделать работу быстро и качественно", – написал президент в Twitter 5 ноября.





По его словам, "картели стали настолько крупными и могущественными, что иногда нужна армия, чтобы победить армию".

Напомним, на машину семьи мормонов ЛеБарон было совершено вооруженное нападение в мексиканском городе Бависпе штата Сонора. Полиция подозревает членов наркокартеля.

«Женщины с детьми попали в вооруженную засаду в Бависпе. Сгоревший пуленепробиваемый внедорожник с останками жертв позже нашли на обочине дороги», – сообщает 5 ноября BBC.

По последним данным, число погибших достигло 12 человек. Первыми во время вооруженной атаки пострадали двоюродная сестра мормонского активиста Хулиана ЛеБарона и ее четверо детей. Их тела нашли в сгоревшем автомобиле, который взорвался после обстрела. Чуть позже издание Universal со ссылкой на полицию рассказало о смерти двух других женщин и пятерых детей. Еще несколько несовершеннолетних могли сбежать. Их ищет полиция.

Следствие считает, что за нападением может стоять наркокартель, который контролирует территорию к югу от штата Аризона.