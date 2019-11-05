Полыхающий КАМАЗ перекрыл половину кольца на юге КАД

Движение на юге КАД вечером 5 ноября затруднил автомобильный пожар.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:30 на 67-м километре внутреннего кольца, у съезда на Пулковское шоссе, произошло возгорание грузового КАМАЗа. В результате оказались заняты первая, вторая полосы и полоса безопасности. На третьей и четвёртой полосах движение транспорта остаётся открыто. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы отмечают, что вокруг горящей машины ходит мужчина – вероятно, водитель. Снижение скорости наблюдается не только на внутреннем кольце (там пробка стоит от Московского шоссе), но и на внешнем. Обычно в таких случаях поток тормозят зеваки.



