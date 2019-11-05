Госдума России одобрила законопректы о вытрезвителях. Их смогут открывать регионы и муниципалитеты

Государственная дума ФС РФ 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.

"Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить Правительство РФ", – говорится в сообщении нижней палаты российского парламента.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

По словам члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, «возрождение системы медицинских вытрезвителей повысит эффективность мер по защите здоровья и жизни граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на обеспечении личной и общественной безопасности».





Также депутаты поддержали изменения в Закон «О полиции», разрешающие полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специальные социальные учреждения.

«На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право доставлять граждан, находящихся в состоянии опьянения, в больницы, однако полномочий по доставке их в специализированные социальные учреждения, активно создающиеся сейчас в регионах, у них по закону нет. При этом зачастую медики не видят оснований для госпитализации таких граждан, и беспомощные люди могут оказаться на улице, могут стать жертвами преступников или получить травмы», — пояснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.