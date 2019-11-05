10 лет, без возражений. За пьяный угон и смерть двоих в аварии на Невском водитель отправится в колонию

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил виновника мартовской аварии на перекрестке Невского и Владимирского проспектов Артура Асатурова к десяти годам колонии общего режима. Он убил двоих, ехал пьяный без прав на чужой машине.

О приговоре 5 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов. Кроме десяти лет в колонии, Асатурова обязали выплатить пострадавшим 3,8 млн рублей и на 2,5 года лишили права управления автомобилем. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое спровоцировало аварию и смерть двоих. Лет к сроку добавило и то, что Асатуров нарушал, будучи уже наказанным за аналогичное, ехал на чужой машине. Он полностью признал вину по трем статьям, но не согласился с суммой гражданских исков.

Асатуров за рулем Genesis выехал на перекресток Невского и Литейного около семи утра 30 марта. Разглядеть запрещающий сигнал светофора он не смог, вероятно, потому, что в нем было около полулитра крепкого алкоголя.

На полном ходу он сперва задел «ГАЗель», которая двигалась со стороны Владимирского проспекте к Неве. По инерции машину Асатурова откинуло на Volkswagen, который ехал в противоположную направлению грузовика сторону. Genesis остановился, врезавшись в стоявший на «красный» «Пассат», а «Поло» оказался на тротуаре у 47-го дома по Невскому проспекту.





Водитель «Поло» умер сразу, двоих его пассажиров, пешехода и самого Асатурова увезли в больницу. На следующий день, 31 марта, одна из пострадавших скончалась в Мариинской больнице. К 2 апреля виновник аварии оправился от травмы головы и был помещен в изолятор, откуда впоследствии не выходил. Тогда он отказывался давать какие-либо показания.

Пьяным по Невскому Асатуров катался уже осужденный за очередную езду без прав, его вновь лишили удостоверения на полтора года и оштрафовали на 200 тысяч рублей в июне 2018-го.

Лихачеству осужденного предшествовала другая трагедия на Невском проспекте – когда выехал на тротуар и сбил насмерть двоих пешеходов надышавшийся веселящим газом Мурад Касымов. За рулем своего BMW он «отключился» ночью 24 февраля. Его дело еще в суде, потерпевшие настаивают на максимальной строгости и не дали ему выйти на особый порядок рассмотрения дела.

А вечером 30 декабря 2018 года на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки на тротуаре оказался «Мерседес» под управлением Олега Ходько. Предварительно он столкнулся с «Субару» Павла Микулича. Пострадали семь человек, в том числе дети. Двоим потребовались сложные операции. Под суд попали оба водителя, до приговора пока не дошло. Олег Ходько – лихой ездок и сын работавшего в 1990 – 2000-х в городской администрации Славы Ходько.