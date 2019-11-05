60 рублей за жетон – прямым текстом. Комтранс подтвердил, что 5-рублевого повышения цен на проезд недостаточно

5-рублевого подорожания разового проезда на общественном транспорте в следующем году не хватит, чтобы обойтись без увеличения бюджетных субсидий перевозчикам. Ранее «Фонтанка» писала, что транспортные власти намекают на 10-рублевый рост.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Расчеты комитета по транспорту Смольного содержатся в ответе комитета на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Чиновники напоминают, что сейчас рассматривается вариант, при котором разовый проезд должен подорожать на 5 рублей, а по билетам длительного пользования на 3,97% с начала года и на столько же — со второго полугодия. Именно эти цифры, как сообщал комитет финансов, заложены в принятый за основу проект бюджета 2020 года.

«Однако указанный вариант тарифной политики предусматривает дополнительную потребность в субсидии, – говорится в ответе комтранса. – В случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 рублей в наземном транспорте и 60 рублей — в метрополитене) и увеличения стоимости проездных билетов длительного пользования на двойной индекс потребительских цен (около 8%) дополнительная потребность в субсидии отсутствует».

По расчетам чиновников, эта мера снизит долю пассажиров с разовыми билетами до 5 – 8%. Сейчас таких менее 15%, а в метрополитене — менее 12%. В городе зарегистрировано 2,5 млн льготников, которые совершают 42% всех поездок, еще 33% приходятся на «Подорожник».

«При этом себестоимость перевозки в текущем году на 9,3 рубля превышает установленный разовый тариф в метрополитене и на 7,5 рубля — в наземном транспорте», – утверждает комтранс. Схема распределения поездок приводит, по его мнению, к низкой стоимости проезда для пассажира. Для наземного транспорта в среднем это 19 рублей: 8,2 рубля по единому билету учащегося, 10,5 рубля — по единому именному льготному и 12,5 — по единому студенческому. В подземке выходит 28,5 рубля (9,3 рубля, 11,8 рубля и 14 рублей соответственно). По единому на 90 минут получается 28,9 рубля, по суточному на неделю — 21,7 рубля, по единому месячному — 29,3 рубля. По «Подорожнику» – 30,4 на наземном транспорте, 35,05 — в метро.





«Средняя плата пассажира, не имеющего льгот, и пользующихся при оплате проезда проездными билетами (а это в основном жители Санкт-Петербурга), составляет 32,3 рубля», – добавляет комитет.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в транспортном блоке правительства считают недостаточным рост тарифов на разовый проезд на 5 рублей в 2020 году. Там посчитали, что в этом случае метрополитену нужно дополнительно 425 млн рублей, ПАТ — 560 млн, ГЭТ — 767 млн рублей. Если же субсидия эти цифры не покроет, жетон и талон должны подорожать до 60 и 50 рублей, утверждал источник в Смольном.

Проект бюджета, в который упаковано подорожание на 5 рублей, был принят в первом чтении на прошлой неделе. Тем не менее губернатор Александр Беглов заявил, что со стоимостью проезда чиновники определятся ко второму чтению. Срок подачи поправок истекает 6 ноября.

Ранее Борис Вишневский уже заявлял, что намерен ко второму чтению подготовить поправки об увеличении субсидии перевозчикам. «Ответ комтранса подтверждает, что нас вводят в заблуждение, когда раз за разом говорят, что в проект бюджета заложено увеличение тарифа на 5 рублей», – говорит депутат.