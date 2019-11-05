Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +1
$ 63.25р
70.42р
18:24 05.11.2019
Расширенный поиск

Город
05.11.2019 17:58
Печать

60 рублей за жетон – прямым текстом. Комтранс подтвердил, что 5-рублевого повышения цен на проезд недостаточно

5-рублевого подорожания разового проезда на общественном транспорте в следующем году не хватит, чтобы обойтись без увеличения бюджетных субсидий перевозчикам. Ранее «Фонтанка» писала, что транспортные власти намекают на 10-рублевый рост.

60 рублей за жетон – прямым текстом. Комтранс подтвердил, что 5-рублевого повышения цен на проезд недостаточно

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Расчеты комитета по транспорту Смольного содержатся в ответе комитета на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского. Чиновники напоминают, что сейчас рассматривается вариант, при котором разовый проезд должен подорожать на 5 рублей, а по билетам длительного пользования на 3,97% с начала года и на столько же — со второго полугодия. Именно эти цифры, как сообщал комитет финансов, заложены в принятый за основу проект бюджета 2020 года.

«Однако указанный вариант тарифной политики предусматривает дополнительную потребность в субсидии, – говорится в ответе комтранса. – В случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 рублей в наземном транспорте и 60 рублей — в метрополитене) и увеличения стоимости проездных билетов длительного пользования на двойной индекс потребительских цен (около 8%) дополнительная потребность в субсидии отсутствует».

По расчетам чиновников, эта мера снизит долю пассажиров с разовыми билетами до 5 – 8%. Сейчас таких менее 15%, а в метрополитене — менее 12%. В городе зарегистрировано 2,5 млн льготников, которые совершают 42% всех поездок, еще 33% приходятся на «Подорожник».

«При этом себестоимость перевозки в текущем году на 9,3 рубля превышает установленный разовый тариф в метрополитене и на 7,5 рубля — в наземном транспорте», – утверждает комтранс. Схема распределения поездок приводит, по его мнению, к низкой стоимости проезда для пассажира. Для наземного транспорта в среднем это 19 рублей: 8,2 рубля по единому билету учащегося, 10,5 рубля — по единому именному льготному и 12,5 — по единому студенческому. В подземке выходит 28,5 рубля (9,3 рубля, 11,8 рубля и 14 рублей соответственно). По единому на 90 минут получается 28,9 рубля, по суточному на неделю — 21,7 рубля, по единому месячному — 29,3 рубля. По «Подорожнику» – 30,4 на наземном транспорте, 35,05 — в метро.


«Средняя плата пассажира, не имеющего льгот, и пользующихся при оплате проезда проездными билетами (а это в основном жители Санкт-Петербурга), составляет 32,3 рубля», – добавляет комитет.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что в транспортном блоке правительства считают недостаточным рост тарифов на разовый проезд  на 5 рублей в 2020 году. Там посчитали, что в этом случае метрополитену нужно дополнительно 425 млн рублей, ПАТ — 560 млн, ГЭТ — 767 млн рублей. Если же субсидия эти цифры не покроет, жетон и талон должны подорожать до 60 и 50 рублей, утверждал источник в Смольном.

Проект бюджета, в который упаковано подорожание на 5 рублей, был принят в первом чтении на прошлой неделе. Тем не менее губернатор  Александр Беглов заявил, что со стоимостью проезда чиновники определятся ко второму чтению. Срок подачи поправок истекает 6 ноября.

Ранее Борис Вишневский уже заявлял, что намерен ко второму чтению подготовить поправки об увеличении субсидии перевозчикам. «Ответ комтранса подтверждает, что нас вводят в заблуждение, когда раз за разом говорят, что в проект бюджета заложено увеличение тарифа на 5 рублей», – говорит депутат.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.11.2019 18:00

      На Царскосельских холмах тепло и сухо

      В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.
      предоставлено компанией ARKAN
      05.11.2019 17:19

      Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

      По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
      «Аквилон Инвест»
      05.11.2019 15:53

      Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

      Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.
      ПАО МКБ
      05.11.2019 14:56

      МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

      В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      05.11.2019 13:05

      Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе Петербурга, аккредитован АО «Россельхозбанк».
      Группа «Эталон»
      05.11.2019 12:41

      Группа «Эталон» разработала революционное web-приложение для управления проектами

      Новая разработка представляет собой облачный сервис для управления инвестиционно-строительными проектами на базе информационных моделей (BIM-моделей) объектов строительства по части мониторинга охраны труда и техники безопасности, а также контроля объемов и сроков строительства.
      фото предоставлено Медицинским центром SkinLazerMed
      05.11.2019 12:37

      Специалисты SkinLazerMed привлекли внимание к проблеме «серой» косметологии

      1 ноября в центре эпиляции и косметологии SkinLazerMed прошла бьюти-встреча в стиле Хеллоуина, посвященная проблеме «серого» рынка косметических услуг.
      pixabay.com
      05.11.2019 11:01

      14 ноября - круглый стол «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол с участием председателя КГА Санкт-Петербурга Григорьева В.А. по теме: «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»
      Вадим Ушаков, генеральный директор Управляющей компании «КВС-Сервис»/ фото предоставлено ГК «КВС»
      05.11.2019 10:35

      Вадим Ушаков: отрасли ЖКХ нужны специалисты принципиально другого уровня

      Развитие новых технологий строительства требуют соразмерных изменений и в структуре ЖКХ, считает Вадим Ушаков, генеральный директор Управляющей компании «КВС-Сервис».
      01.11.2019 18:06

      Как внук петербургского гусара привез в Россию шведские шланги

      50 лет назад Бьорн Хольмстрем основал компанию Hydroscand, которая производит гидравлические шланги и разъемы. Сегодня это международный бизнес с многомиллионным оборотами
      01.11.2019 18:05

      Междугородный автобус «Volgabus-Марафон»на метане проехал 4000 км из Волжского до Петербурга.

      В Петербурге завершился масштабный международный автопробег автотранспорта на газовом топливе «Голубой коридор — Газ в моторы 2019». Среди финишировавших — междугородный автобус Volgabus «Марафон» производства компании «Бакулин Моторс Групп».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      01.11.2019 17:48

      В квартале «Юттери» заработал первый детский сад

      Сегодня состоялось торжественное открытие социального объекта на 120 воспитанников, расположенного на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.