Главгосэкспертиза проверила сметы путепроводов, которые соединят небоскрёб с Приморским шоссе

К «Лахта Центру» с Приморского шоссе можно будет проехать по двум эстакадам. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы проверил достоверность определения сметной стоимости строительства съездов и выдал положительное заключение. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

У развязки вокруг небоскрёба будут две эстакады – северная и южная. 980-метровая северная пройдёт от Приморского шоссе до будущего кольца у «Лахта Центра», а 440-метровая южная – от кольца до Приморского проспекта и улицы Савушкина. Эти путепроводы будут двухполосными, с расчётной скоростью движения 40 км/час и 100-летним периодом эксплуатации.

Генеральным проектировщиком выступило АО «Петербургские дороги». Деньги на стройку, как ожидается, будут выделены из бюджета субъекта РФ. Работы пройдут в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе.



