На Ямале остался без работы чиновник, решивший утилизировать два портрета Медведева. По 633 рубля за каждый

На Ямале чиновник остался без работы после скандала с утилизацией портретов бывшего президента России Дмитрия Медведева. Речь идет о заместителе управделами мэрии Надымского района Алексее Кокшарове.

Информацию радиостанции «Говорит Москва» 5 ноября подтвердила начальник управления информации и общественных связей районной администрации. «Алексей Кокшаров сейчас у нас не работает», – сказала Елена Крысина.

Шумиха началась вокруг аукциона на сайте госзакупок. Администрация хотела утилизировать офисное оборудование и мебель. Среди предметов нашлись два портрета бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, которые планировали утилизировать по 633 рубля за штуку. Ответственным за публикацию заказа был именно Кокшаров.

После этого в комментарии агентству «URA.RU» чиновник говорил, что готов написать заявление об уходе. «Согласен, что произошла фатальная нелепость. В потоке официальных бумаг я просто недоглядел», — кратко подчеркнул чиновник.

По мнению источника агентства, в одном из управлений мэрии идет борьба за власть. «По всей видимости, это была элементарная подстава среди клерков среднего звена», – резюмировал источник.



