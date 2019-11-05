Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

предоставлено компанией ARKAN

По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

На первом месте уже несколько месяцев закрепился японский бренд TOYOTA (11 попыток), за ним следуют: Land Rover (7 попыток), Mazda (4 попытки) и Lexus (4 попытки) и пр.

В 60% случаев для проникновения в автомобиль угонщики использовали радиоретрансляторы сигнала и технические средства сканирования штатной сигнализации. Оставшиеся 40% пришлись на разбитие стекол. Но даже с помощью специального оборудования злоумышленникам не удалось преодолеть радиоканал ARKAN и блокировки охранных систем.

По итогам второго осеннего месяца, как и прогнозировали эксперты ARKAN, количество угонов увеличилось. Полагаем, что их число и далее будет расти, достигнув своего пика на новогодние праздники. Дорогие автовладельцы, позаботьтесь о своем имуществе заранее, устанавливайте дополнительные системы защиты на автомобиль. Это поможет вам свести риск угона к минимуму!