Мексиканский наркокартель расстрелял 12 мормонов. США собираются вступиться за своих граждан

На машину семьи мормонов ЛеБарон было совершено вооруженное нападение в мексиканском городе Бависпе штата Сонора. Полиция подозревает членов наркокартеля.

«Женщины с детьми попали в вооруженную засаду в Бависпе. Сгоревший пуленепробиваемый внедорожник с останками жертв позже нашли на обочине дороги», – сообщает 5 ноября BBC.

По последним данным, число погибших достигло 12 человек, хотя ранее сообщалось о 9. Первыми во время вооруженной атаки пострадали двоюродная сестра мормонского активиста Хулиана ЛеБарона и ее четверо детей. Их тела нашли в сгоревшем автомобиле, который взорвался после обстрела. Чуть позже издание Universal со ссылкой на полицию рассказало о смерти двух других женщин и пятерых детей. Еще несколько несовершеннолетних могли сбежать. Их ищет полиция.

Следствие считает, что за нападением может стоять наркокартель, который контролирует территорию к югу от штата Аризона. Причина произошедшего неизвестна, однако ранее семья ЛеБарон уже сталкивалась с местным криминалом.

Американское гражданство мормонов, переселившихся в Мексику 10 лет назад, может привести к тому, что в дело вмешается посольство США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание связаться с американским послом Крисом Ландау.



