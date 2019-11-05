Культовый фильм про супермена впервые записали на тонкий кусок стекла. Microsoft тестирует новую технологию

Microsoft и Warner Bros. сообщили, что смогли сохранить культовый фильм «Супермен» 1978 года на куске стекла толщиной 2 мм и размером с подставку для кружки: 75×75 мм.

Фото: Jonathan Banks для Microsoft

Как уточняет корпорация 5 ноября, для записи были использованы последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле, под названием Project Silica.

«Лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло», – объяснили в Microsoft.

Отмечается, что твердое кварцевое стекло может выдержать кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытье и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды, грозящие неминуемой гибелью бесценным историческим архивам и культурным сокровищам, сохраненным на любых других носителях.



