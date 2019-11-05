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Город
05.11.2019 17:15
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Без автохлама, но с коммуналками. Смольный рассказал, как будет менять систему налоговых льгот

Комитет финансов намерен внести в Законодательное собрание поправки в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах. Льготами одарят жителей коммуналок и отнимут их у владельцев автохлама.

Проект документа рассматривался на совещании членов правительства. По ряду пунктов потребуется доработка, но некоторыми пунктами чиновники поделились уже сейчас.

Как 5 ноября рассказал журналистам глава комитета финансов Алексей Корабельников, законопроект предусматривает введение таких критериев для получения налоговых льгот, как отсутствие задолженностей перед городом. Вторая часть — замена налоговых льгот на субсидии. В частности, речь о госучреждениях, организациях здравоохранения, образования, спорта и социальной политики.

«Для всех этих организаций льготы на налог на землю и на имущество переводятся на субсидию, – сообщил чиновник. – На первом этапе это само по себе не будет иметь никакого влияния на бюджет, потому что мы порядка 6,5 млрд рублей поставим в дополнительные доходы бюджета и такую же сумму впишем в расходную часть. Но в то же время в перспективе эта мера позволит осуществлять более тщательный контроль за тем, кто эти льготы получал, действительно ли они используют имущество для тех целей, которые декларируют. Этот переход на субсидии мы планируем с 2021 года».


Третий пункт — отмена неэффективных льгот — в частности, по транспортному налогу для автомобилей и мотоциклов, выпущенных до 1990 года. «Дотировать такие транспортные средств даже из экологических соображений нецелесообразно», – заявил Корабельников. Также отменяются льготы для федеральных учреждений, это сбережет городу 80 млн рублей. Логика понятна: решения федерального уровня уже стоили бюджету порядка 50 млрд рублей выпадающих доходов.

Вводятся и новые преференции. В первую очередь, это дополнительная льгота для собственников комнат в коммунальных квартирах. Корабельников напомнил, что они регистрируются не как отдельный объект недвижимости, а как доля в общей собственности, что не позволяет владельцам в полной мере пользоваться вычетом по налогу на имущество. Смольный разработал конструкцию, которая позволит им уменьшить налогооблагаемую базу на кадастровую стоимость 10 квадратных метров, на это понадобится 90 млн рублей из бюджета.

Кроме того, до 2024 года продлевается действие льгот по транспортному налогу в отношении средств на газомоторном топливе; также будет введена льгота для весельных лодок и моторных лодок до 5 лошадиных сил.

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