Женщина и девочка пострадали от ремней безопасности в Тихвине: две «Лады» не поделили перекресток

Две пассажирки пострадали в столкновении легковушек в Тихвинском районе Ленобласти днем 5 ноября. Водители встречных машин не поделили перекресток.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Победы столкнулись две «Лады». В результате пострадали две пассажирки ВАЗ-2110: 34-летняя женщина и 14-летняя девочка. Они получили легкие травмы от ремней безопасности.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что обе машины ехали по Карла Маркса навстречу друг другу. Водитель черной «Лады» стал поворачивать на перекрестке налево и не пропустил серую «Ладу», водитель которой двигался прямо. Судя по видео, авария произошла в 12:54.

Видео: «ДТП и ЧП Тихвин»/Youtube



