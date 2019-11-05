Полиция требует 10 миллионов рублей от Навального и организаторов несогласованных митингов

Представители московской полиции через суд требуют взыскать с оппозиционера Алексея Навального и других организаторов акций протеста около 10 миллионов рублей. 5 ноября в Симоновском суде Москвы состоялось первое заседание.

«Иски поданы к Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову и другим за митинг 27 июля, а к той же Соболь и Георгию Албурову – за акцию 3 августа», – сообщает РИА «Новости».

За июльский митинг полицейские требуют взыскать 4 миллиона 238 тысяч рублей, а за августовский, возможно, придется заплатить уже 6 миллионов 35 тысяч рублей. Аргументация ведомства неизвестна, на процессе было сказано лишь о «возмещении вреда».

Следующее заседание по этому делу состоится 8 ноября.

Напомним, что 1 октября Коптевский суд Москвы уже взыскал по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны и на шествии 27 июля с оппозиционных политиков 3,4 млн руб из запрошенных 11,5 млн руб. Тот же суд 10 сентября возместил «Мосгортрансу» 1,2 млн руб. за «простои автобусов из-за митингующих». Меньше всего получил пока ГУП «Московский метрополитен», хотя и просил он меньше всех — 53 тысячи, а получил 55. О претензиях полиции стало известно в октябре.



