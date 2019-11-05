Пусть кто сосульки на тротуар сбрасывает, тот их и убирает. Теперь Смольный надеется на жилищников

Смольный хочет от жилищников того, чего не смог прошлой зимой добиться от дорожников, - тротуаров без снега и льда. Их в центре города будут убирать управляющие организации.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что часть узких тротуаров, примыкающих к домам в центральных районах, будет убираться управляющими организациями, «Фонтанке» рассказал глава жилкома Виктор Борщев. Смольный уже заключил десяток контрактов. Традиционно этой территорией в составе уличной сети занимались дорожные предприятия, подведомственные комблагу. Получалось с переменным успехом, а прошлой зимой вышло совсем тяжело. Чиновники настаивали, что на узкие запаркованные тротуары и технике не заехать, и «ручников» мало, а главное – никак не состыковаться с кровельщиками, которые сбрасывают наледь на только что очищенные дорожки. Стоило ли перекраивать зоны отвественности — покажет новая зима.

Отдельных подрядчиков в центральных районах нанимали и раньше. К примеру, еще летом ГУДП «Центр» заключило контракт с ООО «Эконева» на содержание тротуаров Петроградского района за 26 млн. В адресной программе около 450 пунктов вроде «Большой пр. П.С. от пр. Добролюбова до пл. Льва Толстого»: список не избирателен, подрядчик должен с 1 октября и до конца года ухаживать за 334 тысячами квадратных метров тротуаров, а также столбами, знаками, островками безопасности, остановками и спусками к воде. Две трети тротуаров относятся к третьему классу (там проходят более 250 человек в час), 87 тысяч метров — ко второму (от 100 до 250), порядка 12 тысяч — тихие уголки первого класса, где не увидишь больше сотни пешеходов.

По той же схеме ту же компанию привлекли к механизированной уборке Невского района (его левобережной части) за 7,8 млн рублей.

Но в нынешних контрактах ГУДП «Центр» суммы поскромнее, адресов значительно меньше, речь идет именно о ручном труде, а главное – субподрядчиками значатся управляющие организации. Соглашения оформляются в виде закупки у единственного поставщика и сопровождаются приказом главы «Центра» Геннадия Фомина с преамбулой «в связи с производственной необходимостью… заключить договор».





За минувшую неделю их заключили 10, срок — до конца года. Стоимость — от полутора до 6,7 млн рублей.

Два договора относятся все к тому же Петроградскому району . Жилкомсервис № 1 за 3 млн приглядит за 20 участками по различным улицам (Ординарная, Ленина, Плуталова, Подрезова, Подковырова, Большая Посадская и др.). Жилкомсеривс № 2 за 3,2 млн берет более 40 адресов (на пр. Добролюбова, Введенской, Колпинской, Ижорской и др.).

По Васильевскому острову заключен пока один договор на 2,2 млн. УК «Возрождение» и «Мир», на которые в 2015 году нежданно-негаданно свалилось полрайона, не трогают, к уборке привлекают городской ЖКС № 1, у которого более 200 домов в управлении. В списке — участки Малого и Среднего проспектов, Железноводская, Гаванская, Тучков переулок, Шкиперский проток.

3 контракта общей стоимостью 7,5 млн относятся к Центральному району . Интересно, что среди подрядчиков — ООО «Евро-Сити», лицензия которого, согласно базе ГЖИ, перестала действовать еще в 2018 году и домами фирма не управляет. Тем не менее почему-то именно она будет за 2,4 млн убирать снег с тротуаров на Боровой, в Кузнечном переулке, на ул. Константина Заслонова, в Графском, Лиговском, Кирпичном переулках. Районный ЖКС № 1 за 2 млн займется тротуарами Соляного и Манежного переулков, Фурштатской улицы от пр. Чернышевского до Литейного, Захарьевской и Оружейника Федорова. Третий ЖКС получил контракт на 3 млн, в списке 6-я, 8-я и 10-я Советские улицы, ул. Моисеенко, Дегтярный, Заячий, Фуражный переулки.

На Адмиралтейский район приходятся 4 контракта, в том числе – самый дорогой из тротуарных, на 6,7 млн: ЖКС № 1 займется участками набережных Мойки, канала Грибоедова, Адмиралтейского и Крюкова каналов, Конногвардейского, Калинкина и Дровяного переулков, площади Тургенева и др. В 4,1 млн упаковали тротуары на Декабристов, Казанской, Римского-Корсакова, в Фонарном и Спасском переулках — здесь будет работать второй жилкомсервис. За 1,9 млн частная компания «Стилес» уберет часть тротуаров на Шкапина, Розенштейна, Витебской, а также на Рижском и Старо-Петергофском проспектах. В этом районе у нее порядка 200 домов в управлении.

Наконец, за полтора миллиона рублей в Малом Казачьем, Большом Казачьем переулках, а также на Можайской, Верейской, Подольской и Серпуховской приберется ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района». Компания с историей: собственником является Леонид Климковский, неоднократный герой публикаций «Фонтанки».

В 2014 году мы рассказывали об атаке на ООО «Прямые инвестиции», которое обслуживало 240 домов в Адмиралтейском районе. Тогда Климковский заявлял, что непричастен к подозрительным махинациям, однако с сентября 2015-го дома «Прямых инвестиций» начали переходить под крыло «ЖКС Адмиралтейского района». Позже предприниматель фигурировал в историях о попытке рейдерского захвата компании «Возрождение», а также противостояния в Московском районе компаний БУК и «Профсервис».





Тем не менее в Адмиралтейском районе у «ЖКС Адмиралтейского района» почти 300 домов, так что его закономерно привлекли к уборке окрестностей.

Сметы включают ручное подметание и сдвигание свежевыпавшего снега, рассыпание противогололедных материалов, очистку от снега и наледи (отдельно — под водосточными трубами), подметание островков безопасности и опорожнение урн. В контрактах все то же распределение на классы тротуаров. В зависимости от конкретного участка надо за 2 месяца 15 – 20 раз смести снег, 22 – 30 раз — посыпать песко-соляную смесь, 4 – 7 раз отколотить наледь, 45 раз подмести тротуар в отсутствие снега и 61 раз очистить урны. Платят прилично: если взять за пример крупнейший контракт (6,7 млн рублей) с площадью уборки 44 тысячи квадратов, выходит, что двухмесячное содержание одного метра в среднем стоит 152,3 рубля, то есть порядка 2,5 рубля в сутки.

Та же цифра, кстати, черным по белому прописана в контракте с «Евро-Сити». В договоре с «Эконевой» на Петроградский район указано, что суточная стоимость содержания одного квадрата зависит от категории и месяца: к примеру, в октябре третий класс обходится в 70 копеек, а в ноябре – декабре — почти в 90.

Прошлая зима дала немало поводов говорить об организации уборки как внутриквартальных территорий, так и улиц. Сообщалось, что из 15 млн квадратных метров тротуаров Петербурга треть предназначена именно для специалистов ручного труда: техника дорожников не может миновать рекламные щиты и дорожные знаки. И если ежедневно комблаг выставлял на борьбу со стихией около тысячи дворников, то на эти узкие тротуары приходилось менее половины. Жилком, в свою очередь, отчитывался за 7,5 тысячи ручников, задействованных на уборке внутриквартальных территорий.

За год до этого вице-губернатор Николай Бондаренко анонсировал появление специальных тротуарных отрядов для названных 4 районов, численностью в 400 человек. Однако уже в минувшем феврале признал, что рабочих рук радикально не хватает. «Либо мы туда нанимаем то количество людей, которое нужно, чтобы вручную убирать, – это огромные затраты, либо возвращаемся к соли и реагентам», – признал чиновник.

Похоже, найден третий вариант.

Гендиректор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков считает это вынужденной мерой. «По моему мнению, управляющие организации должны заниматься непосредственно содержанием общедомового имущества, все остальное — в свободное от этого время, – говорит эксперт. – Возможно, в некоторых случаях от такой схемы организационно выиграют сами жилищники — например, теперь они могут быстро убрать с тротуара сброшенную с крыши наледь. Но в остальном это дополнительная нагрузка. Уверен, что это – временная схема для переходного периода. Содержание улично-дорожной сети передают на районный уровень, и именно районы в ближайшие годы будут определять, кто и за сколько должен очищать тротуары».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»