iPhone с неудаляемым «ТамТамом». Депутаты согласились не пускать в продажу смартфоны и телевизоры без российских приложений

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили поправки в Закон «О защите прав потребителей», которые предлагают обязать производителей ставить на телефоны и компьютеры отечественные программы.

Инициативу депутата от партии ЛДПР Сергея Жигарева обсуждали на заседании 5 ноября. В пояснительной записке сказано, что российские «программы для ЭВМ, включая мобильные приложения и программы для телевизоров с функцией «смарт-ТВ», сделают смартфон или компьютер «более привлекательными для российских потребителей», они также способны сделать устройства удобнее, повлиять на качество использования и, уверен Жигарев, повысят «ценность товара для потребителя». При этом в нынешнем виде и до момента вступления закона в силу, а произойти это может 1 июля 2020 года, на какие устройства и какие именно программы необходимо будет устанавливать, из текста проекта неясно. Он предусматривает, что перечень составит российское правительство.

Это не первая попытка Жигарева протолкнуть поправки, минувшим летом они уже обсуждались в думских кабинетах, однако затем депутат внезапно законопроект отозвал, отказавшись объяснять причины. Предыдущий текст мало чем отличается от нового, однако если раньше речь напрямую шла о запрете продавать технику без российских приложений, то теперь Жигарев и его команда стали менее категоричны и сгладили формулировку до «необходимости при продаже отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на таких устройствах программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств».

В предыдущий «заход» депутат параллельно предлагал ввести ограничения по национальному признаку и сделать владельцами программ для ЭВМ только россиян. После отзыва эти поправки под фамилией Жигарева в ГД больше не вносились.





От идеи наказывать штрафами тех, кто выпустит смартфон без российского ПО, представитель ЛДПР все же не стал отказываться, но также стал более лоялен. Если летом речь шла о штрафе от ста до пятисот тысяч рублей для ИП и до миллиона для юрлиц, то теперь должностных лиц могут наказать максимум на 50 тысяч, а юрлиц – не более чем на 200. Эти поправки в КоАП внесены в ГД 18 июля, с тех пор их одобрило правительство, был назначен ответственный комитет, но до рассмотрения депутатами дело все еще не дошло.