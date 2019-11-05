Петербургское УФАС уличило крупного букмекера в гордыне. Бахвалился он на «Газпром Арене»

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России вынесло решение по делу, возбужденному в отношении ООО «Первая международная букмекерская компания» (букмекерская компания «Лига ставок»). Та назвала себя лучшей, а доказательств не предоставила.

Как сообщает УФАС 5 ноября, речь идет о динамической баннерной рекламе «Лучший букмекер», которая была замечена на стадионе «Зенита» в конце апреля 2019 года, во время футбольного матча с «Крыльями Советов». Была она и в эфире телеканала «Матч-ТВ Премьер».

«Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с употреблением слов "лучший", "первый", "номер один" должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, – сообщает ведомство. – В рекламе «Лучший букмекер» указанный критерий отсутствовал, следовательно, такая реклама не может считаться достоверной».

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС передала материалы дела для возбуждения административного производства и назначения штрафа. Он может составлять от 100 тысяч до полумиллиона рублей.



