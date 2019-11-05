Фонд AdVita начал сбор новогодних подарков для онкобольных пациентов петербургских клиник

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») начал сбор подарков для пациентов онкологических отделений петербургских клиник.

Далеко не все пациенты смогут встретить Новый год дома, многие из них бой курантов услышат в больничных палатах. Чтобы подарить взрослым и детям новогоднее настроение, фонд ежегодно собирает подарки.

В этом году AdVita собирает:

– подарки взрослым пациентам четырёх петербургских клиник, две из которых — федеральные, в них проходят лечение люди со всей страны;

– билеты на новогодние представления для детей и взрослых, которым можно покидать клинику.

Всего в фонде планируют собрать 1500 подарков.

«Все подарки и тёплые пожелания передадим лично каждому пациенту. Мы точно знаем, что наша с вами забота придаёт им сил для победы над болезнью!» – сказали в фонде.

Как принять участие в сборе подарков, можно узнать на сайте БФ AdVita.