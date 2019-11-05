Путин выступил против попыток «пещерных русофобов» ограничить пространство русского языка в мире

Президент России выразил озабоченность развернутой войной в отношении русского языка, за которой могут стоять «маргиналы и националисты».

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно – я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», – цитирует 5 ноября заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, за этими действиями стоят не только «пещерные русофобы», но и «разного рода маргиналы», а также «агрессивные националисты в некоторых странах». Путин выразил озабоченность, что такие люди «активно и агрессивно работают» против русского языка. Он отметил, что такие действия – это нарушение прав человека.

«На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы», – уверен Владимир Путин.





Напомним, что ранее российский президент уже неоднократно обращал внимание на употребление русского языка в других странах. Так, он комментировал запреты на использование русского на Украине, с которыми, по его оценкам, будет разбираться Владимир Зеленский. На «Прямой линии» прошлого года глава государства обратил внимание и на ущемление прав русскоязычных в прибалтийских республиках.