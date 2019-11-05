Тоннель на дамбе ненадолго закрывали: негабарит потерял там тент

На несколько минут был закрыт для проезда тоннель в южной части дамбы в Петербурге днём 5 ноября.

О закрытии движения в тоннеле с юга на север сообщил телеграм-канал «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений «Фонтанке» пояснили, что движение перекрывали из-за мелкого происшествия.

В тоннеле проходил негабаритный транспорт, с него упал тент. Транспорт остановили, тент подняли, после чего движение было возобновлено. Вообще, иногда тоннель перекрывают на короткое время, например для ввода-вывода техники или по другим техническим надобностям, отметили в пресс-службе.





На внутреннем кольце успел образоваться небольшой затор.

За тоннелем на дамбе не водится привычки ловить негабаритный транспорт, в списке «собратьев моста глупости» его нет. Также «мостом глупости» не получилось стать развязке на КАД, где недавно красиво проходил негабарит. Зато обороты набирает мост на Южном шоссе.