«Сливший» гостайну по Whatsapp сотрудник МВД получил в Петербурге условный срок. Он признал излишнюю болтливость

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор за разглашение государственной тайны. Утечку секретных сведений допустил сотрудник МВД Павел Селиверстов. Должность он потерял, свободу ему оставили.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 5 ноября Селиверстов признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 283 УК «Разглашение гостайны».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком два года с запретом заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне, на год», – уточнили в пресс-службе судов.

Дело слушалось в закрытом режиме в особом порядке. Селиверстов согласился с предъявленным обвинением. Как установило следствие, работавший в Омске полицейский Селиверстов переписывался по Whatsapp со знакомым и разгласил сведения, составляющие гостайну. Из МВД 30-летнего подсудимого уволили.



