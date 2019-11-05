«Биби должен получить пулю в лоб!» Израильский премьер обратился в полицию после угроз в соцсетях

Пожелавший смерти Биньямину Нетаньяху пользователь удалился из Сети после проверки полиции.

«Нетаньяху заявил, что он попросил исполняющего обязанности начальника полиции Мотти Коэна провести расследование в отношении пользователя, который посылал ему угрозы под именем Цвика Сабаг», – сообщает 5 ноября издание The Times of Israel.

Ранее Сабаг сделал несколько провокационных записей в день, когда Израиль поминал 24-ю годовщину убийства премьер-министра Ицхака Рабина. «Если есть один вывод, к которому я пришел в канун этой годовщины, это то, что Биби должен получить пулю в лоб!» – написал экстремист. Он также выразил «ненависть до смерти» к семье премьера.

Полиция страны серьезно отнеслась к заявлению Нетаньяху, отметив, что расследование по этому делу было начато подразделением по борьбе с киберпреступностью.





После начала следственных действий Цвика Сабаг был удален из Сети.

Напомним, Нетаньяху проходил срочную службу в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль израильской армии. Принимал участие в войне Судного дня (1973). Действующий министр обороны Израиля.