Происшествия
Шкиперский таможенный пост обезглавили. Начальника задержали по делу о контрабанде антиквариата
кадр из оперативного видео СК РФ
Начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и руководителя подведомственного ему отдела специальных таможенных процедур заподозрили в сговоре на получение взяток от антикваров.
Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, задержание было 5 ноября. Ведомство опубликовало отрезок видео, на котором должностное лицо перед следователем опустошает карманы своей одежды, в настоящее время в его рабочем кабинете продолжаются обыски. На сайте Северо-Западного таможенного управления в качестве и. о. начальника Шкиперского поста указан Алексей Кокшаров.
По версии следствия, подозреваемый вступил в сговор с начальницей отдела специальных таможенных процедур того же поста, девушку задержали еще в выходные, уточнили следователи.
Обоим вменяют «систематическое получение взяток» за неконтролируемый и незаконный ввоз на территорию России культурных ценностей и ускорение таможенных операций. Пока что руководству поста припоминают деятельность за период с 2018 года. В схему были включены и рядовые сотрудники поста, о задержании двоих СК сообщал 26 октября. Все полученные от антикварщиков деньги таможенники, по версии следствия, делили между собой.
Как ранее писала «Фонтанка», основное многоэпизодное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных культурных ценностей. Ввозили старинную мебель, посуду и прочую ценную старину, в материалах уголовного дела фигурирует более 800 предметов, привезенных из Европы на грузовиках. Заглянули оперативники и в галереи антикваров. Подобная схема работала около восьми лет.
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