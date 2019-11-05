«Я этому журналисту башку разобью». Полицейские архангелы дилера Понеделко снова стали хозяевами Дзержинского суда

Взятый под госзащиту петербуржец Максим Понеделко отправлен на 5 лет в колонию строгого режима (два из которых он уже отбыл) за покушение на особо крупный сбыт наркотиков. На оглашении приговора были активны оперативники ГУ МВД, оберегая Понеделко от лишних глаз.

Приговор оглашала 5 ноября судья Дзержинского райсуда Наталья Соболева. Хозяевами положения снова, как и на предыдущем заседании, стали полицейские. Фотокорреспонденту «Фонтанки» не только запретили снимать, но и пообещали разбить голову.

Время оглашения приговора Максиму Понеделко Дзержинский райсуд тщательно скрывал. Необходимую информацию он на своем сайте не опубликовал. О том, что судья Соболева выйдет из совещательной комнаты в 11 утра, стало известно за десять минут до начала заседания.

В коридоре властвовали оперативники ГУ МВД. Под предлогом обеспечения безопасности Понеделко они снова допрашивали посетителей суда, требовали документы, не представлялись. В отличие от прошлого заседания, когда лица в штатском устроили корреспонденту «Фонтанки» допрос с пристрастием, на этот раз их было четверо, по форме. Но свое предназначение они выдали.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"





«Мы оперативные сотрудники, а не штатный конвой. Вы нас снимать не будете!» – ультимативно заявил полицейский и деятельно попихал фотографа Михаила Огнева локтем.

Присутствовал в коридоре и мужчина в штатском. Он тоже проявлял интерес к «посторонним лицам».

«Какой-то мутный мужчина пытается у меня спросить удостоверение, – передавал Огнев из коридора. – Утверждает, в зависимости от настроения, то, что он полицейский, то – что представитель подсудимого. Удостоверение показывать отказывается. «Чисто по-человечески» спрашивает, почему нам это все так интересно».

По версии обвинения, с апреля по декабрь 2017 года в Петербурге действовала организованная преступная группа, нацеленная на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере. Для связи участники использовали медиапроигрыватели iPod, на которые устанавливали приложения Wickr Me.

Партии хранились в арендованных Максимом Понеделко квартирах на набережной Кутузова и Моховой улице, за которые он платил сто тысяч рублей в месяц, и особняках в Ольгино и Песочном. На самом деле, наркосиндикат мог действовать в Петербурге гораздо дольше. У того же Понеделко не было официального источника дохода, но жил он на широкую ногу уже давно.

В распоряжении группы на момент задержания находились 333 килограмма наркотиков на четверть миллиарда рублей.





Растительные вещества участники группы выращивали в Петербурге, белый порошок завозили из Латинской Америки. Максим Понеделко был задержан 18 декабря 2017 года. В ходе личного досмотра у него нашли 10 кило белого порошка. В квартире на набережной Кутузова – 30 кило растительного наркотика и 25 кило синтетического. Изъятие длилось шесть часов. По его признанию, некоторые партии хранились в квартире на Кутузова, ожидая своего покупателя, в течение нескольких лет. Из наличности у главного – на тот момент – подозреваемого нашли 21 млн рублей. Еще полтора миллиона евро лежали в банковской ячейке.

Прослушка Понеделко показала образ его жизни, состоявшей из торговли, борделей, дорогого шопинга. При задержании он все признавал, но через несколько месяцев дал показания на своего телохранителя Виктора Кушнерева, и того следствие ГУ МВД назвало создателем и руководителем преступной группы. Понеделко отвели скромную роль исполнителя, заключили с ним сделку, выпустили на домашний арест, вменили один эпизод (с обыска на Кутузова), взяли его под государственную защиту, выделили дело в отдельное производство и передали в Дзержинский суд. Санкция статьи 228.1 УК – от 15 до 20 лет лишения свободы. В прениях прокурор Ольга Карамина запросила для Понеделко 6 лет строгого режима и штраф 1 млн рублей.

Судья Наталья Соболева приговорила дилера к 5 годам и штрафу 800 тысяч рублей. Читала она свое решение снова за закрытыми дверями, хотя уж это-то точно должно было происходить в открытом режиме.

После оглашения оперативные сотрудники продолжали оберегать Понеделко. Один из них, увидев фотокорреспондента в коридоре, проследовал в зал со словами: «Я ему сказал, что башку разобью, журналист (дальше – нецензурно. – Прим. ред.)».

Адвокат осужденного Мария Шарыпина поддержала градус недовольства: «Что здесь опять за цирк с фотоаппаратом?»

На просьбу прокомментировать приговор защитник ответила:«Я с продажными журналистами не разговариваю».

В целом ничто другое настроение Шарыпиной не портило. Судя по поведению ее и коллег, «пятерка» для Понеделко воспринята с ликованием. Возможно, то же настроение посетило и его мать. Она приходила в суд в качестве свидетеля. В материалах прослушки женщина иногда исполняет роль казначея. Например, Понеделко при телефонном звонке просил ее отсчитать из коробки 346 тысяч евро и просил быть аккуратнее, так как купюры новенькие.

В изолятор временного содержания дилер поехал с двумя сумками. Сказал, что ему требуется много лекарств. Почти два года из пяти он уже отсидел благодаря содержанию под стражей и домашнему аресту. Через год или даже меньше Понеделко может подать на условно-досрочное освобождение.

В преступную группу, по версии обвинения, входили шесть человек. Еще один предполагаемый участник, Адомас Коханскас, тоже признал вину, его дело слушается в Дзержинском райсуде. Его роль, судя по материалам, сводилась к импорту белого порошка из Латинской Америки.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»