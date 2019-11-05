Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.

В ходе отбора объекты-номинанты прошли несколько этапов, среди которых аудит документации на соответствие, выезд и осмотр проекта профессиональным жюри. Впереди заключительный этап – очная защита проектов в рамках финального голосования жюри.

ЖК «АквилонPARK», к строительству которого холдинг «Аквилон Инвест» приступил в 2019 году, расположился в Коммунарке на Фитарёвской улице, в пешеходной доступности от новой станции метро. В составе проекта – жилой дом переменной этажности от 14 до 15 этажей с подземным паркингом и сити-боксами для индивидуального хранения вещей. На первом этаже разместятся коммерческие помещения под магазины и кафе. В квартирографии жилого комплекса представлен разнообразный выбор планировок – от студий до четырехкомнатных квартир. На последнем этаже разместились варианты top-flat с высотой потолков 3 м.

«Аквилон Инвест»

Во дворе жилого комплекса благоустроят небольшой парк с ландшафтным эко-дизайном. Здесь высадят цветы, деревья и кустарники, организуют прогулочные дорожки, зоны с зелеными арками-перголами и удобными скамейками. Для активного отдыха установят уличные тренажеры workout, столы для игры в пинг-понг и многофункциональную спортивную площадку. Также предсмотрены разновозрастные игровые комплексы и веревочный городок.

В жилом комплексе «Аквилон PARK» также предусмотрено открытие общественных пространства – развивающего детского клуба «Аквилон Kids» и тренажерного зала «Аквилон Fitness». После сдачи жилого комплекса объекты будут переданы в собственность жильцов. Помещения детского клуба и тренажерного зала разместятся на 1-м этаже, в них застройщик выполнит отделку и оборудует всем необходимым.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте http://akvilon-park.ru