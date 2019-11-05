В Петербурге на первой открытой конференции о благотворительности расскажут о том, как помогать

В Петербурге пройдет первая открытая конференция о благотворительности «Life Talks. Опыт, который меняет жизнь», организованная благотворительным фондом «Яркая жизнь».

Основная цель конференции – развить благотворительное community, вовлекая людей, которые хотят оказывать помощь, но не знают, как это делать. Кроме этого, организаторы ставят перед собой задачу изменить представление общественности о мире благотворительности, сформировать доверие к данной сфере и донести ключевые принципы осознанного оказания помощи.

Конференция пройдёт 8 и 9 ноября в концертном зале «Колизей». В течение двух дней участники услышат вдохновляющие и познавательные истории, основанные на реальном опыте обычных людей, которые начали помогать однажды и продолжают ежедневно менять мир. Каждый из них поделится уникальными наработками и эффективными методиками оказания помощи, чтобы максимально масштабировать успешный опыт не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в регионах.

«Это networking площадка, дающая возможность живого общения с людьми, формирующими благотворительную повестку. Место, где рождаются совместные идеи и новые социально значимые проекты. Спикеры и эксперты Life Talks на протяжении многих лет переводят средства, помогают pro bono, ресурсами, являются волонтерами, создают собственные НКО и благотворительные организации», – рассказали организаторы конференции.

В числе спикеров Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые резервы», со-основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN; Валерия Башук, менеджер социальных проектов футбольного клуба «Зенит»; Полина Сидихина, российская актриса театра и кино; Митя Алешковский, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директор информационного портала «Такие дела»; Филипп и Анна Шатровы, основатели благотворительного фонда «Яркая жизнь» и многие другие.

Среди тем, которые будут затронуты на конференции: стереотипы о благотворительности и ловушки мозга с которыми стоит бороться; сколько нужно зарабатывать, чтобы начать жертвовать деньги; Как помогать быстро и эффективно; каким благотворительным организациям можно доверять и как в Интернете отличить честную благотворительность от мошенничества и пр.

Также участники услышать истории тех, кому помогают благотворители.

Подробно о программе можно узнать на сайте конференции «Life Talks. Опыт, который меняет жизнь».