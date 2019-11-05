СК: Готовивший теракт в московском метро Талант признал свою вину

Задержанный по подозрению в подготовке теракта гражданин Киргизии признал себя виновным.

«В ходе допроса подозреваемый признал вину», – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Также стало известно, что подозреваемый – гражданин Киргизии, хотя ранее сообщалось лишь, что он приехал из одной из республик Средней Азии. "По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец из Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц", – добавила Иванова.

Напомним, СМИ сообщили о том, что в Москве был задержан 30-летний Талант Онуров. Его подозревали в попытке самостоятельно изготовить взрывное устройство для совершения теракта.

«Фонтанка» выяснила, что еще 11 октября Зюзинский районный суд отправил подозреваемого на десять суток под административный арест за мелкое хулиганство, а уже 23 октября в отношении Онурова было возбуждено еще одно дело по той же статье – уже в другом суде Москвы, Черемушкинском.



